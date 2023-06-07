В горах Дагестана размыло несколько сельских дорог из-за дождей

Дорожники планируют начать работы по восстановлению дороги после того, как вода в реке спадет

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Сельские дороги в Рутульском районе Дагестана размыло из-за дождей и поднявшейся воды в реке Самур. Об этом сообщили журналистам в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"Автомобильная дорога местного значения "Рутул - Лучек - Джиных" км 44, из-за поднятия уровня воды в реке Самур произошли повреждения в виде размыва полки дороги. Движение автотранспорта прервано. <…> Автомобильная дорога местного значения подъезд к селу Гельмец от автомобильной дороги "Рутул - Лучек - Джинных" км 2, из-за поднятия уровня воды в реке Самур произошли повреждения в виде размыва полки дороги",- говорится в сообщении.

Дорожники планируют начать работы по восстановлению дороги после того, как вода в реке спадет.

Кроме того, из-за пришедших накануне дождей, произошли обвалы и сошли сели на дорогах местного значения в Левашинском, Гумбетовском, Гунибском, Дахадаевском и Тляратинском районах региона.

По данным синоптиков, 7 июня предгорных и горных районах Дагестана вновь ожидаются сильные осадки, гроза, возможен град. На дорогах прогнозируют повторные сходы селевых потоков на проезжую часть, обвалы, осыпи и камнепады.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом, были повреждены крыши домов и социальных учреждений. Во вторник из-за стихии, без электроэнергии остались жители 34 населенных пунктов региона.