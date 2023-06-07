Арестованный производитель сидра в ходе обысков пытался уничтожить продукцию

Помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Александр Дозоров уточнил, что Анар Афат оглы Гусейнов дал одному из сотрудников предприятия указания на уничтожение всех следов своей деятельности, в том числе уничтожить спиртосодержащую жидкость, а также этикетки к спиртосодержащей жидкости

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в производстве суррогатного сидра Анар Афат оглы Гусейнов, который на данный момент арестован, в ходе обысков дал указания своим сотрудникам уничтожить продукцию и этикетки к ней. Об этом в среду сообщил ТАСС помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Александр Дозоров.

"В ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы пришли на производство для проведения оперативных мероприятий. В ходе обысков Гусейнов дал одному из сотрудников предприятия указания на уничтожение всех следов своей деятельности, в том числе уничтожить спиртосодержащую жидкость, а также этикетки к спиртосодержащей жидкости", - сказал он.

Дозоров добавил, что Гусейнов обвиняется в приобретении спиртосодержащей жидкости различных наименований, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью последующего сбыта. "Гусейнов изготовил и в последующем сбыл неустановленным юридическим и индивидуальным лицам указанную спиртосодержащую жидкость", - пояснил помощник прокурора.

Адвокат Гусейнова Васул Шейдаев сообщил журналистам, что сторона защиты полагает, что в деле могут быть замешаны лица, подмешавшие опасные для жизни вещества в продукцию. "Мой подзащитный говорит, что лично он ни в какую продукцию никакой яд не подмешивал. Более того, в данный момент <…> мы ведем очень плотную работу с оперативными сотрудниками, чтобы вся продукция, которая была произведена на данном заводе, по всей России изымалась. Единственное, чего хочет мой подзащитный, чтобы никаких жертв больше не было", - сказал адвокат.