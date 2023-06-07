В Ивановской области в результате пожара в многоквартирном доме пострадали двое детей

Причина ЧП устанавливается

ТАСС, 7 июня. Пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже жилого дома, расположенного на улице Молодежной в Тейкове Ивановской области. В результате происшествия пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пострадало двое детей, отправлены в областную детскую клиническую больницу города Иванова для осмотра", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в момент возгорания дети, мальчик 2015 года рождения и девочка 2013 года рождения, были дома одни.

Информация о пожаре в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажного жилого дома №13 на улице Молодежной в Тейкове поступила в МЧС в среду в 11:40 мск. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 50 кв. метров, в результате пожара квартира сильно повреждена.

Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе.