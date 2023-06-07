На Шаумянском перевале из-за оползня обрушился участок дороги Майкоп - Туапсе

Из-за обрушения ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Оползень сошел на Шаумянском перевале на трассе Майкоп - Туапсе, в результате обрушился участок дороги, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации Туапсинского района Краснодарского края.

"Из-за частых ливневых дождей в Туапсинском районе на участке 97 км +400 автомобильной дороги Майкоп - Туапсе, на Шаумянском перевале, сошел оползень. В результате смещения грунта разрушена одна полоса движения. В Шаумянском поселении введен режим "Чрезвычайная ситуация муниципального характера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оползневый участок имеет длину 60 м и ширину 40 м, для восстановления участка необходимо будет провести ряд подготовительных работ, включая инженерно-геологические изыскания и комплекс противооползневых мероприятий.