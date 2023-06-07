Таможня конфисковала спрятанное в обертках из-под шоколада золото

Конфискованы также два бриллианта размером два карата

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники таможни конфисковали у летевшей рейсом Грозный-Стамбул россиянки три золотых слитка 999 пробы, спрятанных в чемодане среди оберток из-под шоколада. Об этом в среду сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, таможенники изъяли два бриллианта размером два карата, сертифицированных алмазной компанией "HRD Antwerp". Женщина пыталась провезти их в кармане куртки в упаковке бумажных платков.

Общая стоимость конфискованных драгоценностей составляет более 3,5 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.