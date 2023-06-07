Шестерых раненных при обстрелах жителей приграничья выписали из белгородской больницы

На лечении остаются еще 26 человек

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Шестерых жителей приграничных районов Белгородской области, которые были ранены в ходе обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выписали из Городской больницы №2 города Белгорода по итогам прохождения лечения.

На лечении остаются еще 26 человек, сообщил ТАСС главный врач больницы Роман Проценко.

"Шестеро [раненых жителей, которые поступили в больницу из приграничных районов Белгородской области] выписаны из городской больницы Белгорода после полного завершения лечения", - сказал он.

Проценко также добавил, что за прошедшие два дня новые раненые не поступали.