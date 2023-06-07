В Ступине мужчина спас девочку из горящей машины

Он разбил заднее стекло и помог ребенку выбраться

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мужчина спас 14-летнюю девочку из горящей машины в Ступине, разбив заднее стекло. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 6 июня у одного из домов на улице Чайковского. "Прибывшими на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что в результате короткого замыкания загорелась автомашина, в которой находилась 14-летняя девочка. Находящийся в это время рядом мужчина разбил заднее стекло и помог ребенку выбраться из транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции по данному факту проводят разбирательство, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.