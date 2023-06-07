7 июня, 14:20

В Ступине мужчина спас девочку из горящей машины

Он разбил заднее стекло и помог ребенку выбраться

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мужчина спас 14-летнюю девочку из горящей машины в Ступине, разбив заднее стекло. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 6 июня у одного из домов на улице Чайковского. "Прибывшими на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что в результате короткого замыкания загорелась автомашина, в которой находилась 14-летняя девочка. Находящийся в это время рядом мужчина разбил заднее стекло и помог ребенку выбраться из транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции по данному факту проводят разбирательство, а также выясняют все обстоятельства произошедшего. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация