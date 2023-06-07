7 июня, 14:44
Военная операция на Украине

На Запорожье сообщили об обстреле города и села украинскими войсками

Речь идет о Васильевке и Подгорном

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду ведут обстрел города Васильевки и села Подгорного в Запорожской области. Информации о пострадавших пока нет, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Террористы киевского режима обстреливают Васильевский район. Под огнем боевиков ВСУ оказались город Васильевка и село Подгорное. В Васильевке прилеты зафиксированы на окраине, примерно в 500 метрах от кафе "Чумацкий шлях". В настоящее время заведение не работает. В селе Подгорном Васильевского района в результате обстрела начался пожар на ферме. Данных о пострадавших в настоящее время нет", - сказал представитель оперативных служб области. 

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