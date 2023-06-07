Дело обвиняемой во взятке судьи Кондрат передали в Мосгорсуд

Ей грозит до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции передал в Мосгорсуд для рассмотрения уголовное дело судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство председателя Московского городского суда Птицына М. Ю. об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Кондрат Е. Н. и постановил ходатайство Птицына отклонить", - сообщили в суде.

Ранее материалы дела судьи были направлены Никулинским судом Москвы в Мосгорсуд лично его председателю Михаилу Птицыну. Тот направил ходатайство во Второй кассационный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Теперь дело будет рассмотрено Мосгорсудом.

Уголовное дело против судьи Кондрат было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным следствия, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега по суду рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов Кондрат рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять вышеуказанное решение за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

Кондрат предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"), ей грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе расследования дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а позже покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск. Ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Кондрат была задержана, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В новость была внесена правка (19:09) - передается с исправлением опечатки в фамилии во втором абзаце, верно - Птицын.