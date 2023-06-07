На пяти территориях Ставрополья ввели режим ЧС после сильных дождей

По данным регионального правительства, режим ЧС позволит за счет краевого бюджета провести в территориях ремонт дорог, поврежденных во время подтопления

СТАВРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели режим ЧС в пяти территориях края, наиболее пострадавших от ливней. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

"Подписал постановление о введении режима ЧС в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях - городах Ставрополе и Пятигорске, а также в Изобильненском, Туркменском и Предгорном округах. Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям - по 10 тыс. рублей и по 50 тыс. и 100 тыс. рублей - в случае частичной или полной утраты имущества соответственно", - написал он в своем Telegram-канале.

Сильные дожди начались на Ставрополе с конца мая. За три недели в регионе неоднократно объявляли штормовое предупреждение. В результате ливней в нескольких территориях подтопило дворы и подвалы частных и многоквартирных домов, подмыло дороги и тротуары, в нескольких муниципалитетах повреждены мосты, два из них восстановлению не подлежат.

"От глав в оперативном порядке жду списки получателей помощи. Они составляются на муниципальном уровне. И администрации должны внимательно реагировать на все связанные с формированием реестра обращения земляков. Перед краевыми Минтруда и Минфином ставлю задачу после получения списков максимально быстро их отработать", - отметил Владимиров.

По данным краевого правительства, режим ЧС позволит также за счет краевого бюджета провести в территориях ремонт дорог, поврежденных во время подтопления. По информации краевого Минприроды, паводковая ситуация в регионе сейчас стабильная, уровень воды в реках не превышает критических отметок.