Что известно о подрыве аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области

Украинские диверсанты в понедельник вечером подорвали участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В МИД России назвали это ударом по борьбе с голодом в мире.
По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.
Повреждения
- О повреждении аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области сообщил 5 июня глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.
- Разгерметизация произошла в 23 км от Купянска, неподалеку от села Масютовка, уточнил позднее директор регионального департамента гражданской защиты Иван Сокол.
- На следующий день, 6 июня, в районе насосной станции около Масютовки зарегистрировали шесть взрывов, заявлял Синегубов.
- 7 июня Минобороны РФ сообщило, что аммиакопровод подорвала украинская диверсионно-разведывательная группа, в результате пострадали несколько мирных жителей. Среди российских военных пострадавших нет.
Восстановление трубопровода
- В Харьковской области развернули штаб по ликвидации последствий произошедшего - объем утечки аммиака, по данным местных властей, мог превысить 130 тонн. При этом 5 и 6 июня в Купянске опасный газ не обнаружили.
- Украина может отремонтировать трубопровод, "если это будет нужно", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
- На восстановление поврежденных участков при наличии доступа к ним потребуется от одного до трех месяцев, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Масютовка, рядом с которой зафиксированы повреждения, расположена между удерживаемым украинской стороной Купянском и населенным пунктом Двуречное, занятым российскими военными в феврале.
Заявление Москвы
- Россия будет выяснять обстоятельства произошедшего, но Украина была единственной страной, которая не заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода, заявила Захарова.
- Подрывом трубопровода Киев, по ее словам, устранил физическую возможность поставок аммиака на мировые рынки и навредил усилиям по борьбе с голодом в мире, а также личным усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Споры вокруг аммиакопровода
- Россия ранее требовала возобновить работу трубопровода Тольятти - Одесса, приостановленную в конце февраля 2022 года, в рамках реализации зерновой сделки.
- Украинская сторона заявляла, что может рассмотреть вопрос о транзите аммиака при выполнении ряда условий (сами условия при этом не назывались). С точки зрения Москвы возобновление работы аммиакопровода является частью действующих договоренностей, поэтому Киев не вправе выдвигать дополнительные требования.
- В 2022 году Зеленский называл условием восстановления транзита аммиака обмен пленными по формуле "всех на всех". В России отвергли эту идею.
- Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и в последний раз была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Россия неоднократно критиковала ее реализацию, в том числе выполнение части сделки, которая касается российского аграрного экспорта. В Москве подчеркивали, что не видят перспектив ее дальнейшего продления без выполнения этой части соглашения, в том числе решения вопроса с транзитом аммиака.