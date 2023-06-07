Что известно о подрыве аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области

Украинские диверсанты в понедельник вечером подорвали участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В МИД России назвали это ударом по борьбе с голодом в мире.

По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Повреждения

О повреждении аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области сообщил 5 июня глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.

Разгерметизация произошла в 23 км от Купянска, неподалеку от села Масютовка, уточнил позднее директор регионального департамента гражданской защиты Иван Сокол.

На следующий день, 6 июня, в районе насосной станции около Масютовки зарегистрировали шесть взрывов, заявлял Синегубов.

7 июня Минобороны РФ сообщило, что аммиакопровод подорвала украинская диверсионно-разведывательная группа, в результате пострадали несколько мирных жителей. Среди российских военных пострадавших нет.

Восстановление трубопровода

В Харьковской области развернули штаб по ликвидации последствий произошедшего - объем утечки аммиака, по данным местных властей, мог превысить 130 тонн. При этом 5 и 6 июня в Купянске опасный газ не обнаружили.

Украина может отремонтировать трубопровод, "если это будет нужно", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

На восстановление поврежденных участков при наличии доступа к ним потребуется от одного до трех месяцев, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Масютовка, рядом с которой зафиксированы повреждения, расположена между удерживаемым украинской стороной Купянском и населенным пунктом Двуречное, занятым российскими военными в феврале.

Заявление Москвы

Россия будет выяснять обстоятельства произошедшего, но Украина была единственной страной, которая не заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода, заявила Захарова.

Подрывом трубопровода Киев, по ее словам, устранил физическую возможность поставок аммиака на мировые рынки и навредил усилиям по борьбе с голодом в мире, а также личным усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Споры вокруг аммиакопровода