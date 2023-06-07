В ДТП в Петербурге погиб один человек

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, двое получили травмы в результате столкновения двух грузовиков и двух легковых автомобилей на 32-м км кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге. Движение по внешнему и внутреннему кольцу по третьей и четвертой полосам КАД перекрыто, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

"На участке столкнулись два грузовых автомобиля (самосвал с песком и автоцистерна) и два легковых автомобиля. <...> Движение по внешнему кольцу и внутреннему кольцу по 3-й и 4-й полосам перекрыто. На месте находятся сотрудники ГИБДД, скорая, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Имеется информация об одном погибшем и двух пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

ДТП на КАД произошло в 16:34. По имеющейся информации, в результате аварии транспортные средства, двигавшиеся по внутреннему кольцу КАД, совершили наезд на металлическую опору над проезжей частью КАД, пробили осевое барьерное ограждение и выехали на внешнее кольцо КАД.

Полиция начала проверку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, грузовой автомобиль Volvo столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Камаз" с цистерной с водой. После этого они столкнулись с движущимся в левом ряду автомобилем Honda СRV, который врезался в отбойник, опрокинул стойку со знаками и частично вылетел на полосу встречного движения.

Уточняется, что в результате ДТП автомобиль "Камаз" опрокинулся на бок, его водитель от полученных травм умер на месте. По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили также 41-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они госпитализированы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, к ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.