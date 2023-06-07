Суд в Москве приговорил к восьми годам водителя, пьяным насмерть сбившего двух пешеходов

Евгения Почуева также лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев, но приговор в законную силу не вступил

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы назначил восемь лет лишения свободы 26-летнему Евгению Почуеву, который пьяным насмерть сбил двух женщин, выходящих из трамвая. Об этом сообщили в среду в столичной прокуратуре.

"С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения)", - говорится в распространенном сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговор в восемь лет лишения свободы он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил Почуева права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. "Приговор в законную силу не вступил", - отметили в надзорном ведомстве столицы.

Как следует из материалов дела, вечером 24 сентября 2022 года Почуев пьяным сел за руль "Мерседеса", который принадлежит его супруге. Следуя по проезжей части улицы Судостроительной, он сбил двух женщин, которые выходили из трамвая, после чего продолжил движение и столкнулся с автобусом. В результате женщины были госпитализированы и впоследствии умерли в больнице. Почуев полностью признал вину, дал подробные показания о совершенном преступлении, а также добровольно возместил потерпевшим моральный ущерб.