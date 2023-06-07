Роспотребнадзор не обнаружил напиток "Мистер сидр" на торговых предприятиях в Петербурге

Ведомство также сообщило, что к ним не поступала информация о случаях отравлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Продукция "Мистер сидр", которая привела к отравлению людей в нескольких регионах России, не обнаружена на торговых предприятиях Санкт-Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 7 июня небезопасная продукция "Пивная продукция - "Мистер сидр", произведенная ООО "Анди", на хранении и реализации в предприятиях торговли города Санкт-Петербурга не выявлена. Информация о зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга случаях отравлений такой продукцией в управление не поступала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора совместно с органами исполнительной власти города и ГУ МВД России по городу и Ленобласти продолжают мероприятия, направленные на выявление в обороте данной продукции.