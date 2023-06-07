В Петербурге иностранцы силой удерживали мужчину в квартире

Пострадавшего освободили сотрудники полиции, в которую обратились родственники пострадавшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге в отношении двоих иностранцев по подозрению в попытке незаконного лишения свободы мужчины в одной из квартир города. Следствием установлено, что пострадавшего избили, связали и силой удерживали в помещении, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), в отношении двоих граждан иностранного государства 1991 и 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, по данным следствия, вечером 5 июня подозреваемые, находясь в квартире одного из домов на Лифляндской улице с мужчиной 1967 года рождения, избили его и незаконно удерживали в жилище, связав руки и ноги, тем самым лишив его возможности сопротивляться и свободно передвигаться.

В органы внутренних дел обратились обеспокоенные родственники мужчины, 6 июня он был освобожден сотрудниками полиции.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД подозреваемые были задержаны. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.