Жителей Нью-Йорка призвали оставаться дома из-за смога

Занятия в школах при этом не отменили

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в среду призвал жителей мегаполиса по возможности оставаться дома из-за окутавшего город смога от лесных пожаров в Канаде.

"Сегодня не тот день, когда стоит устраивать марафон или гулять с детьми на улице. Оставайтесь дома, закройте окна и двери и используйте очистители воздуха, если они у вас есть", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter. Помимо этого, Адамс в случае похода на улицу рекомендовал пожилым и имеющим проблемы со здоровьем людям надевать респираторы.

Власти Нью-Йорка не стали отменять занятия в школах, однако временно ограничили мероприятия на открытом воздухе.

Густая дымка серого цвета окутала город во вторник, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. В настоящее время, согласно данным на сайте iqair.com, Нью-Йорк находится на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха с показателем AQI 158, что соответствует оценке "вредно для здоровья".

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не назвал. По словам Блэра, в тушении огня задействованы канадские военные, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.