Глава МЧС направил оперативную группу центрального аппарата ведомства в Херсонскую область

Группа будет координировать действия по оказанию всесторонней помощи населению

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата ведомства для оказания помощи населению в зоне затопления. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении.