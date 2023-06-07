7 июня, 16:07,
обновлено 7 июня, 16:11

Глава МЧС направил оперативную группу центрального аппарата ведомства в Херсонскую область

Группа будет координировать действия по оказанию всесторонней помощи населению

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата ведомства для оказания помощи населению в зоне затопления. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении. 

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