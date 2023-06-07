В Корсунке под Новой Каховкой начала сходить вода

Часть зданий все еще находятся по крышу в воде

КОРСУНКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды на улицах села Корсунка под Новой Каховкой, которое после разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось одним из самых затопленных, стал снижаться, передает корреспондент ТАСС.

Часть зданий в селе все еще по крышу в воде, поскольку Корсунка находится непосредственно на берегу Днепра. Местные жители перемещаются между домами на лодках. Они помогают людям, которые решили переждать затопление и не эвакуироваться, а также вывозят брошенных коз, собак и других животных.

"Вода быстро начала уходить", - рассказала местная жительница Татьяна, которая накануне переехала в дом на соседней улице.

По словам Татьяны, такого сильного подтопления в селе не было никогда. Некоторые дома начали разрушаться из-за воды. Сама местная жительница не уверена, что ее собственный дом сможет выстоять - когда вода полностью сойдет, понадобится не менее двух месяцев на то, чтобы оценить последствия.