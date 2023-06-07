В Курской области пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ

Дрон приземлили средствами радиоэлектронной борьбы

ТАСС, 7 июня. Пограничники посадили украинский разведывательный дрон "Лелека-100" в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100", - написал губернатор. Дрон приземлили средствами радиоэлектронной борьбы.

ВСУ ночью в среду сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Подачу электричества в населенных пунктах после инцидента возобновили.