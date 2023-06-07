Откачка воды в Новой Каховке начнется 8 июня

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Работы по откачке воды в Новой Каховке начнутся уже 8 июня, но электроэнергию дадут только после проверки сетей.
Об этом заявил журналистам в среду мэр города Владимир Леонтьев.
"С завтрашнего дня зачнем откачку воды начиная с многоквартирных домов, - сказал он. - Но включить электричество будет сразу сложно, потому что предстоит проверять техническое состояние электрощитовых". По словам мэра, постепенно будет происходить запуск и четырех канализационных станций, которые сейчас затоплены.
Леонтьев сообщил также, что к четвергу будет разработана процедура оказания помощи пострадавшим, но общий ущерб "предстоит считать долго".