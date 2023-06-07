Откачка воды в Новой Каховке начнется 8 июня

Свет дадут после проверки сетей, сообщил мэр города Владимир Леонтьев

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НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Работы по откачке воды в Новой Каховке начнутся уже 8 июня, но электроэнергию дадут только после проверки сетей.

Об этом заявил журналистам в среду мэр города Владимир Леонтьев.

"С завтрашнего дня зачнем откачку воды начиная с многоквартирных домов, - сказал он. - Но включить электричество будет сразу сложно, потому что предстоит проверять техническое состояние электрощитовых". По словам мэра, постепенно будет происходить запуск и четырех канализационных станций, которые сейчас затоплены.

Леонтьев сообщил также, что к четвергу будет разработана процедура оказания помощи пострадавшим, но общий ущерб "предстоит считать долго".