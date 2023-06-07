7 июня, 17:09
Военная операция на Украине

Откачка воды в Новой Каховке начнется 8 июня

Свет дадут после проверки сетей, сообщил мэр города Владимир Леонтьев

© Владимир Бондаренко/ ТАСС

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Работы по откачке воды в Новой Каховке начнутся уже 8 июня, но электроэнергию дадут только после проверки сетей.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

Об этом заявил журналистам в среду мэр города Владимир Леонтьев.

"С завтрашнего дня зачнем откачку воды начиная с многоквартирных домов, - сказал он. - Но включить электричество будет сразу сложно, потому что предстоит проверять техническое состояние электрощитовых". По словам мэра, постепенно будет происходить запуск и четырех канализационных станций, которые сейчас затоплены.

Леонтьев сообщил также, что к четвергу будет разработана процедура оказания помощи пострадавшим, но общий ущерб "предстоит считать долго". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация