В Воронеже присяжные признали мужчину виновным в убийстве и нападении на отдел полиции

Вооруженное нападение произошло в сентябре 2021 года

ВОРОНЕЖ, 7 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года, где он ранил двух полицейских. Об этом сообщил ТАСС представитель прокуратуры по Воронежской области.

"В Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского. Коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные группой государственных обвинителей прокуратуры области, достаточными, признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения. Теперь суду предстоит вынести приговор", - сообщил он.

Мирский обвиняется в совершении преступлений по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом).

Воронежский областной суд 10 января начал рассматривать дело Мирского с коллегией присяжных заседателей.

По версии следствия, в сентябре 2021 года Мирский из-за бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района убил семью из трех человек, в том числе ребенка, после чего на своем автомобиле приехал к зданию отдела МВД России по Лискинскому району с охотничьими карабинами и самодельными взрывными устройствами. Там он подорвал входную дверь, забросил на первый этаж самодельное взрывное устройство, зашел и дважды выстрелил в сотрудников полиции, затем опять бросил на пол два самодельных взрывных устройства и произвел не менее трех выстрелов. Ранения получили двое полицейских, один из них из табельного оружия выстрелил в Мирского, но тот с повреждением смог уехать на своем автомобиле, но позднее был задержан. По данным следствия, Мирский также повредил имущество в отделе полиции, причинив ГУ МВД России по Воронежской области ущерб на сумму более 260 тыс. рублей.