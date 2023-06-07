7 июня, 17:00

Россиянка умерла в Турции в результате падения дерева

Вместе с 63-летней туристкой серьезные травмы получили 19-летняя британка и 21-летний турок

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. 63-летняя туристка из России умерла в турецкой курортной провинции Мугла в результате падения дерева, у которого подмыло корни. Об этом сообщает в среду агентство Anadolu.

Инцидент произошел в районе водопадов Каядиби, куда приезжают иностранные туристы. Корни дерева оказались сильно оголены в результате проливных дождей, и оно упало на тропу, по которой шли туристы. Вместе с россиянкой, которая позднее умерла в больнице, серьезные травмы получили 19-летняя британка и 21-летний гражданин Турции. Их лечение продолжается.

Генконсульство РФ в Анталье занимается выяснением обстоятельств произошедшего, но пока не предоставило ТАСС детальной информации об инциденте. 

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