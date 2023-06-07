Сунак заявил, что пока рано говорить о причинах ЧП на Каховской ГЭС

Премьер-министр добавил, что британские спецслужбы пытаются составить картину произошедшего на основе имеющихся у них данных

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Риши Сунак считает, что о причинах ЧП на Каховской ГЭС пока слишком рано говорить. В интервью телеканалу Sky News премьер-министр, прибывший в среду с визитом в США, добавил, что британские спецслужбы пытаются составить картину произошедшего на основе имеющихся у них данных.

"Пока слишком рано с определенностью говорить о причинах удара. Наши военные и службы безопасности в настоящий момент изучают ситуацию. Если речь идет о преднамеренном деянии, то это будет беспрецедентное по масштабам варварство", - сказал Сунак, утверждавший, что в ходе конфликта на Украине Россия последовательно наносила удары по гражданским объектам и это было частью тактики ВС РФ.

Он добавил, что Великобритания продолжит оказывать Украине как гуманитарную помощь, так и помощь в привлечении к ответу тех, кто совершал военные преступления в ходе конфликта.