В Днепропетровской области более 300 тыс. жителей могут остаться без воды

Это связано со стремительным падением уровня воды в Днепре после разрушения дамбы Каховской ГЭС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Никопольский район Днепропетровской области в четверг может остаться без централизованного водоснабжения из-за стремительного падения уровня воды в Днепре после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава районной администрации Евгений Евтушенко.

"Мы имеем стремительное падение воды, мы имеем угрозу остановки водоканалов, то есть угрозу исчезновения централизованного водоснабжения. У нас есть три крупных инфраструктурных объекта, которые обеспечивают водой жителей района. При сохранении сегодняшних темпов падения воды, завтра они прекратят ее подачу в связи с тем, что это будет технически невозможно", - сказал он в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Евтушенко, в настоящий момент в районе проживает более 300 тыс. жителей. Местные власти прорабатывают с "Укржелдорогой" возможность доставки цистерн с водой по железной дороге, добавил он.