7 июня, 17:08,
обновлено 7 июня, 17:18

Сальдо сообщил об эвакуации из подтопленных районов Херсонщины более 4 тыс. человек

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек были эвакуированы из районов Херсонской области, охваченных наводнением, вызванным разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4 тыс. человек", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам врио губернатора Херсонской области, сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы, сообщил Сальдо. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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