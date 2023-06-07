В Алтайском крае тушат два лесных пожара

Один из них находится двух километрах от села

БАРНАУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат два лесных пожара в Алтайском крае, один из них находится двух километрах от села. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"В 15:20 (11:20 мск) региональной диспетчерской службой управления лесами Алтайского края получено сообщение о лесном пожаре в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, возникшем по причине сухой грозы. <…> Кроме того, в 14:28 (10:28 мск) лесной пожар зафиксирован в квартале 63 Андроновского участкового лесничества Баевского лесничества",- говорится в распространенном сообщении.

В Шубинском лесничестве площадь пожара составляет примерно 100 га. Второй пожар разгорелся на площади 120 га в 2,5 км от села Грязново Тюменцевского района Алтайского края. Населенный пункт от него отделяет озеро Большое Утичье.

"Пожарными формированиями принимаются все необходимые для локализации пожаров меры: проводится опашка по периметру пожаров и заливание водой мест активного горения. Пожар в Баевском лесничестве находится в стадии локализации, для контроля за очагами пожара в Ракитовском лесничестве задействован вертолет", - добавили в пресс-службе.