Под Астраханью грузовик сбил ребенка на велосипеде

Прокуратура проводит проверку

АСТРАХАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Автомобиль "Камаз" в Наримановском районе Астраханской области, по предварительной информации, наехал на несовершеннолетнюю на велосипеде, девочка погибла. Прокуратура Астраханской области проводит проверку на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура области поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие следственными органами полиции процессуального решения по факту наезда автомобилем "Камаз" на несовершеннолетнюю девочку на велосипеде. По предварительной информации, на ул. Мира Наримановского района Астраханской области автомобиль "Камаз" наехал на несовершеннолетнюю девочку на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетняя погибла", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону, 7 июня примерно в 19:00 на автодороге в Наримановском районе водитель грузового автомобиля "Камаз" с прицепом совершил наезд на пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Госавтоинспекторы по горячим следам разыскали транспортное средство и задержали его водителя 1978 года рождения. Задержанный пояснил, что не заметил ребенка, следовавшего по проезжей части на велосипеде. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия. Также будут установлены и изучены причины, по которым малолетняя оказалась на дороге без надзора взрослых", - добавили в ведомстве.