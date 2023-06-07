Суд арестовал двух жителей Ростовской области, напавших на полицейского

Мера пресечения избрана до 31 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Морозовский районный суд в Ростовской области заключил под стражу до 31 июля двух местных жителей, подозреваемых в нападении на участкового. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Морозовского районного суда Ростовской области в отношении ранее судимых Ровшана и Кямрана Мамедовых, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей - прим. ТАСС). <…> Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 31 июля 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 мая в городе Морозовске Ростовской области ранее неоднократно судимые мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Мужчины избивали участкового, пока тот не сделал предупредительные выстрелы из табельного оружия. Они были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Подозреваемые были привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также сотрудники полиции передали материалы в следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.