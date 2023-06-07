В Оттаве отмечен самый высокий уровень загрязнения воздуха в Канаде из-за лесных пожаров

На полдень среды уровень загрязнения в городе и пригородах оценивается в 10+ баллов по 10-балльной шкале

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в столице Канады, вызванный задымлением от лесных пожаров, сейчас самый высокий среди всех крупных городов североамериканской страны. Об этом в среду сообщило Национальное метеобюро.

На полдень среды (19:00 мск) уровень загрязнения в Оттаве (провинция Онтарио) и ее пригородах оценивается в 10+ баллов по 10-балльной шкале. Вторыми в этом списке идут Монреаль (провинция Квебек) и Торонто (провинция Онтарио) - по 7 баллов. В этой связи жителей столицы призывают без крайней необходимости не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна. Специалисты полагают, что ситуация может улучшиться в четверг с приходом дождей и усилением скорости ветра.

Небо над Оттавой заволокло еще в понедельник. Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, во вторник школьные советы Оттавы объявили, что дети не будут выходить на улицу во время перемен. Эта политика сохраняется и в среду, об отмене занятий речи пока не идет. Кроме того, в городе отменены все мероприятия на свежем воздухе.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не уточнил. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.