Число подтопленных территорий на Кубани после дождей сократилось почти втрое

Всего к ликвидации последствий привлечены от РСЧС 330 человек и 124 единицы техники

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Число подтопленных в Краснодарском крае придомовых территорий после дождей по состоянию на вечер среды сократилось почти втрое. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 19:00 мск, в Лабинском районе (станица Владимировская, город Лабинск) остаются подтопленными 22 придомовые территории, в домовладениях воды нет. В Армавире подтопленные территории освобождены от воды, подтопленных территорий нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в Лабинском районе проводится откачка воды 24 единицами техники. Всего к ликвидации последствий привлечены от РСЧС 330 человек и 124 единицы техники, из них от МЧС России - 105 человек и 30 единиц техники.

Ранее в экстренных службах сообщали, что на утро среды в Лабинском районе и Армавире остаются подтопленными 59 придомовых территорий, в том числе 8 домовладений.

Ранее со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края в среду сообщалось, что в Новокубанском районе в шести населенных пунктах действует режим чрезвычайной ситуации, изначально в общей сложности здесь были подтоплены 176 придомовых территорий, в 56 из них вода зашла в дома. В Мостовском районе градом побило крыши 47 домов. А с селом Никитино и поселком Кировский, которые ранее оказались отрезанными из-за размытия мостов, организована временная переправа, мостовые переходы восстанавливают.