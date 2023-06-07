В Хартуме произошел сильный пожар на складе топлива

По информации телеканала Al Hadath, огонь зафиксирован в непосредственной близости от одной из военных баз

КАИР, 7 июня. /ТАСС/. Мощный пожар возник в среду в районе склада с топливом и хранилища газа в южной части Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, огонь зафиксирован в непосредственной близости от одной из военных баз, расположенных в этом районе города. На кадрах, которые транслирует Al Hadath в прямом эфире, пламя поднимается на несколько метров, весь район около военной базы окутан густым дымом.

Отмечается, что за некоторое время до начала пожара в этом районе проходили ожесточенные вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и отрядами сил быстрого реагирования.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По последним данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.