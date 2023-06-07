В Канаду прибудут 109 пожарных из Франции для тушения горящих лесов

В страну уже прибыли пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и ЮАР

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа пожарных из Франции прибудет в Канаду в четверг для оказания помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом в среду сообщил журналистам канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"109 пожарных из Франции прибудут завтра для оказания помощи [в тушении лесных пожаров] в Квебеке (франкоязычная провинция Канады - прим. ТАСС)", - сказал он. Министр добавил, что в Канаду уже прибыли пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и ЮАР. По его словам, южноафриканские пожарные, в частности, работают сейчас в провинции Альберта. Блэр не уточнил, сколько всего пожарных из этих стран прибыло в Канаду.

По данным министра, в настоящее время в Канаде зафиксировано 414 лесных пожаров, распространение огня в 239 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь лесных пожаров министр не уточнил. Блэр добавил, что на сегодняшний день приказ об эвакуации исполняют 20,1 тыс. человек, но часть пострадавших уже смогла вернуться в свои дома, так как пожарным удалось остановить распространение огня в некоторых районах провинций Альберта, Квебек и Новая Шотландия. В понедельник Блэр сообщал, что временно свои дома покинули 26 тыс. человек.

4 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит сто французских пожарных в Канаду для помощи в борьбе с лесными пожарами.