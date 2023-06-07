Гросси заявил, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5-7 см в час

По прогнозам МАГАТЭ, запасов воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит примерно на месяц

ТАСС, 7 июня. Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на 5-7 сантиметров в час. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала CNN.

"У атомной станции есть охлаждающая система <...>, там есть резервуары и ряд внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды, чтобы реактор получал необходимое охлаждение. Конечно, если станция останется без воды, ситуация будет очень серьезной. Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьезная. Мы наблюдаем уменьшение [уровня воды] между 5 и 7 сантиметрами в час, она стабильно идет вниз", - сказал он.

Гросси добавил, что запасов воды для охлаждения ЗАЭС, согласно прогнозам МАГАТЭ, гарантированно хватит примерно на месяц, "на немного больше или, может быть, меньше" - зависит от ситуации.

"Нет причин паниковать, что вода для охлаждения незамедлительно высохнет, но это серьезная ситуация", - добавил он.

Во вторник Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на ЗАЭС на фоне событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС. Глава МАГАТЭ отметил, что присутствие экспертов агентства на станции будет усилено.