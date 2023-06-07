На приграничных районах Белгородской области усилят проверки

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это необходимо в целях недопущения мародерства

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Проверки на приграничных территориях Белгородской области будут усилены, чтобы не допустить появления мародерства. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Будем усиливать проверочные мероприятия, [направленные на выяснение того,] все ли люди с наклейками имеют право называться нашей белгородской самообороной", - сказал Гладков.

Отвечая на предложение запретить свободную продажу отличительных шевронов, которые носят представители белгородской самообороны, он отметил, что возможности это сделать нет.

В конце мая Гладков сообщил, что численность отрядов территориальной обороны составляет почти 3 тыс. человек, семь батальонов расположены вдоль границы. Отряды тренируются в регионе с ноября 2022 года, они являются боеспособными единицами.