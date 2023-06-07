В Вологодской области "Мистер сидр" не обнаружили

При этом специалисты выявили и сняли с продажи другую продукцию этого производителя, будет проводиться экспертиза

ТАСС, 7 июня. Алкогольный напиток "Мистер сидр" не обнаружен в торговых сетях Вологодской области. Однако специалисты выявили и сняли с продажи другую продукцию этого производителя, будет проводиться экспертиза, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В торговых сетях Вологодской области не выявлено сидра марки "Мистер сидр", однако специалистами был обнаружен другой напиток этого самарского производителя. Эта продукция выведена из обращения и снята с продажи, изъята для проведения экспертизы. По состоянию на 7 июня случаев отравления от употребления напитка <...> "Мистер сидр" на территории Вологодской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Работу по выявлению нелегальной продукции проводят сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Сейчас уже проверено около 300 точек продажи. Жителей региона просят воздержаться от употребления данных напитков.