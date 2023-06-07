Белгородские власти рассчитывают восстановить подачу света в Шебекине в ближайшее время

В течение двух суток электроэнергия появится и в населенных пунктах Чураевской сельской территории

ТАСС, 7 июня. Электроснабжение Шебекина Белгородской области, который в последнее время подвергается постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируется восстановить в ближайшее время, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам поездки по городу и встречи с жителями.

"Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекине мы дадим. В том числе через волонтеров организуем дополнительный подвоз воды жителям. Поставил задачу главе [Шебекинского городского] округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение двух суток электроэнергия появится и в населенных пунктах Чураевской сельской территории.

Губернатор в среду также встретился с жителями пунктов временного размещения и с людьми в центрах выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, Гладков побывал в приграничной Новой Таволжанке, в районе которой 4 июня две диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию региона, после чего в сети появилась противоречивая информация о происходящем.

"Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту. У нас задача простая - это безопасность жителей", - добавил Гладков.

Для того, чтобы жители Шебекинского округа могли пройти медосмотр в Белгородской области, власти изменили график работы "Поездов здоровья" - в среду мобильные комплексы развернули в пункте временного размещения общежития Белгородского государственного национального исследовательского университета. По словам губернатора, всего в Белгороде в ПВР проживают около 5 тысяч человек, что делает высоким запрос на оказание медицинской помощи.