В Крыму ограничили движение на автодороге между селами Лаванда и Лучистое

Объезд осуществляется через город Алушта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Движение на участке автомобильной дороги между селами Лаванда и Лучистое временно ограничено в связи обрушением части насыпи дороги из-за оползня. Объезд осуществляется через город Алушта, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса Крыма.

"Движение на участке автомобильной дороги между селами Лаванда и Лучистое временно ограничено. В связи обрушением части насыпи дороги из-за оползня, ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги в районе села Лучистое. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, объезд осуществляется через город Алушта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет перекрыто на период проведения работ по устранению последствий оползневых проявлений на участке автомобильной дороги от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта - Лучистое до автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия.

С четверга регулярное автобусное сообщение муниципальными маршрутами с селом Лаванда и с селом Лучистое будет организовано согласно измененной схеме движения по автомобильной дороге Алушта - Судак - Феодосия, отметили в ведомстве.