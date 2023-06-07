В Дагестане арестовали директора филиала "Россети"

Его взяли под стражу на 1 месяц 28 суток

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Директор филиала ПАО "Россети" Андрей Майоров арестован почти на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верхового суда региона Зарема Мамаева.

"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении директора филиала ПАО "Россети" Андрея Майорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд постановил заключить его под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - сказала Мамаева.

В мае Кировский суд по аналогичному делу арестовал на полтора месяца экс-директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.