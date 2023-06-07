В Левашинском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней

Из-за непогоды в селе Урма повреждены кровли школы, детского сада, врачебной амбулатории и порядка 700 частных домовладений

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Режим Чрезвычайной ситуации введен в Левашинском районе Дагестана из-за последствий проливных дождей с градом, прошедших накануне. Стихия повредила здания социальных учреждений, дома и дороги, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Сегодня был введен режим ЧС муниципального характера после обследования последствий сильного ливневого дождя с крупным градом, прошедшего 4 и 5 июня", - сказал собеседник агентства.

Оперативной группой главного управления МЧС России по Дагестану и регионального МЧС было проведено визуальное обследование населенных пунктов района.

Из-за непогоды в селе Урма повреждены кровли школы, детского сада, врачебной амбулатории и порядка 700 частных домовладений. В муниципальном образовании сельсовет Аршимахинский из-за склоновых потоков пострадало имущество 14 домовладений. В придомовые территории и комнаты попали водогрязевые массы. В муниципальном образовании сельсовет Куппинский повреждены дороги и автомобильный мостовой переход на въезде в село Ахиниц. Отмечается, что транспортное сообщение с пострадавшими от стихии селами не нарушено. Специалисты продолжают расчистку дорог.

"В ходе обследований во всех населенных пунктах выявлено, что у большинства граждан отсутствуют правоустанавливающие документы на поврежденные домовладения. Специалистам администрации Левашинского района оказана методическая помощь в отработке документов по введению режима чрезвычайной ситуации и оказания финансовой и материальной помощи населению", - добавили в администрации.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом, были повреждены крыши домов и социальных учреждений. Во вторник из-за стихии без электроэнергии остались жители 34 населенных пунктов региона.