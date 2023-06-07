7 июня, 20:26

СК начал проверку по факту пожара в квартире на западе Москвы, где погиб один человек

В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в квартире на западе Москвы, где погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек", - говорится в сообщении.

Вечером в среду произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на Проспекте Вернадского в Москве. После ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело женщины. Еще одна женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

"В настоящее время следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская", - заключили в ГСУ.

В свою очередь в экстренных службах сообщили ТАСС, что всего в результате пожара пострадали четыре человека. 

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