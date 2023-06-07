В Саратове восстановили подачу воды после коммунальной аварии

Под отключение попали 38 многоквартирных жилых домов и 844 частных

САРАТОВ, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу холодной воды, которая была отключена в 882 домах Саратова из-за коммунальной аварии. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Подача воды восстановлена", - сообщили в ведомстве.

Коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения произошла в среду на 7-й Нагорной улице в Саратове. В зону отключения водоснабжения попали 38 многоквартирных жилых домов и 844 частных. В прокуратуре сообщали, что в яму, образовавшуюся в асфальте из-за аварии, провалился автомобиль. Прокуратура города организовала проверку по факту случившегося.