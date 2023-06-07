В Таиланде россиянин получил ранения в результате нападения

Подозреваемого разыскивают

БАНГКОК, 7 июня. /ТАСС/. Гражданин России получил огнестрельные ранения в результате нападения в городе Пхукет. Об этом сообщил в среду портал The Phuket News со ссылкой на полицию.

По его данным, гражданин РФ был ранен примерно в 11:45 по местному времени (07:45 мск) в своей машине. К моменту прибытия полиции 44-летний россиянин был еще в сознании, его погрузили на носилки и отправили в больницу, сообщает портал. На его автомобиле правоохранительные органы обнаружили четыре пулевых отверстия.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист, остановившийся недалеко от автомобиля россиянина. Он подошел к машине, сделал четыре выстрела, после чего скрылся, утверждает портал. По его данным, полиция продолжает поиски нападавшего.