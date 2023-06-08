7 июня, 21:38
Военная операция на Украине

Украинские военные за сутки 26 раз обстреливали ДНР

Двое гражданских получили ранения

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего выпущено 148 боеприпасов. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, размещенным в Telegram-канале представительства, под огнем из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня оказались шесть населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов и объект гражданской инфраструктуры.

6 июня со стороны ВСУ зафиксировано 43 обстрела. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация