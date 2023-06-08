Украинские военные за сутки 26 раз обстреливали ДНР

Двое гражданских получили ранения

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего выпущено 148 боеприпасов. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, размещенным в Telegram-канале представительства, под огнем из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня оказались шесть населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов и объект гражданской инфраструктуры.

6 июня со стороны ВСУ зафиксировано 43 обстрела.