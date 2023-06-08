На Запорожье сообщили об обстреле украинскими военными Токмака

Согласно предварительным данным, удары наносились из РСЗО, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Жители города сообщают, что в городе слышали большое количество взрывов", - написал он в Telegram-канале. Рогов добавил, что, "по предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS".

Как отметил Рогов, "Токмак - одна из ключевых точек обороны на запорожском направлении". В последние дни ВСУ несколько раз обстреливали город, обошлось без жертв.