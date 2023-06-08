8 июня, 00:07

Во Владивостоке восстановили подачу горячей воды после аварии

Из-за повреждения на участке магистральной тепловой сети без горячего водоснабжения остались 23 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты подразделения "Приморские тепловые сети" (подразделение Дальневосточной генерирующей компании - ДГК) ликвидировали последствия аварии на теплотрассе во Владивостоке и восстановили подачу горячей воды, сообщили ТАСС в пресс-службе ДГК в четверг.

"Структурное подразделение "Приморские тепловые сети" завершило работы по устранению повреждения на участке магистральной тепловой сети в районе улицы Луговой. Потребители, ранее ограниченные от услуги горячего водоснабжения, подключены к системе ГВС", - сообщили в пресс-службе.

Авария на теплотрассе во Владивостоке в среду оставила без горячей воды 23 тыс. человек. В результате порыва оказалась подтоплена территория пожарной части, а также повреждены несколько частных автомобилей. Прокуратура города начала проверку по факту аварии.

Там добавили, что ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована. Специалист юридического отдела предприятия проводит работу с собственниками автомобилей, которые получили повреждения. 

Теги:
РоссияПриморский край
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