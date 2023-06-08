Резервный борт Air India с иностранцами вылетел из Магадана в Сан-Франциско

Самолет вылетел в 02:27 мск

ТАСС, 8 июня. Иностранцы, которые летели на самолете авиакомпании Air India, следовавшем из Нью-Дели (Индия) в Сан-Франциско (США) и незапланированно севшем в Магадане из-за неисправности одного из двигателей, в четверг утром продолжили путь на резервном воздушном судне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что резервный самолет Air India прибудет в Магадан 7 июня, но затем его прилет перенесли на утро 8 июня. Изначально планировалось, что пассажиры смогут улететь только вечером.

"[Самолет] вылетел в 10:27 (02:27 мск) по магаданскому времени [с пассажирами в Сан-Франциско]", - сообщили в ведомстве. Резервный борт авиакомпании Air India прибыл в аэропорт рано утром в четверг.

Экстренная посадка самолета Air India произошла в Магадане во вторник утром, воздушное судно и люди не пострадали. По данным Росавиации, на борту находились 220 пассажиров, из них 4 грудных ребенка и 16 членов экипажа. После обследования самолета в тот же день специалисты пришли к выводу, что для дальнейшего перелета необходим другой борт. Ближе к ночи во вторник людей провели через таможню и отправили на автобусах в гостиницы Магадана, обеспечили питанием.

Как рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, по поручению прокурора региона Дмитрия Разуваева было организовано надзорное сопровождение соблюдения прав пассажиров. Проверили условия пребывания людей в пунктах временного размещения, предоставление горячего и детского питания, предметов личной гигиены. Ситуация оставалась на контроле сотрудников надзорного ведомства до прибытия за пассажирами резервного авиаборта.