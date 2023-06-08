Суд назначил 9 и 8 лет колонии фигурантам дела о госизмене из Ростова-на-Дону и Курска

Оба обвинялись в передаче сведений технического характера

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего директора ростовской компании "ДЗ консалтинг" Александра Деркунского и офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны РФ Евгения Тарутина к девяти и восьми годам колонии строгого режима соответственно. Оба получили наказание ниже низшего предела по этой статье, сообщили ТАСС в суде.

"Дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием в нем секретных документов. Оба фигуранта признали вину и сотрудничали со следствием. Деркунский получил девять лет колонии строгого режима, Тарутин - восемь лет, он также лишен звания старшего офицера", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что оба фигуранта обвинялись в передаче сведений технического характера.

Ранее объединенная пресс-служба судов Ростовской области, где избиралась мера пресечения Деркунскому, сообщала, что он через интернет получил от гражданина РФ (Тарутина - прим. ТАСС) результаты исследовательских работ, связанные с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Получив данные, учредитель "ДЗ консалтинг" организовал серийное производство данной технологии, в числе пользователей программно-аппаратного комплекса были установлены и иностранные секретные службы.