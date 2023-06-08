В Алтайском крае локализовали лесной пожар в 2,5 км от села

Площадь возгорания составила 120 га

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, действующий в 2,5 км от села Грязново в Алтайском крае, локализован на 120 га. Об этом в четверг сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

"Пожар в Баевском лесничестве (Тюменцевский район) локализован <...> на площади 120 га, выполняются работы по его ликвидации. Продолжается тушение лесного пожара на территории Ракитовского лесничества (Егорьевский район). Пожаром пройдено 720 га, тушение осложняется высокой температурой воздуха и ветром", - сказано в распространенном сообщении.

Пожар в Тюменцевском районе разгорелся в среду в 2,5 км от села Грязново. Населенный пункт от него отделяет озеро Большое Утичье.

С начала пожароопасного сезона на территориях лесного фонда Алтайского края произошло 135 пожаров, общая площадь которых составила 2,4 тыс. га.