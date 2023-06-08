В Якутии в период половодья подтопило почти 60 жилых домов

Пострадавшим от паводка в качестве помощи направили свыше 2,5 млн рублей

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Подтопление 58 жилых домов в восьми районах Якутии было зафиксировано в период прохождения паводка, сообщается в четверг в Telegram-канале оперштаба региона.

"В период половодья в 8 районах было подтоплено 58 жилых домов, в которых проживают 259 человек. Сейчас все они освободились от воды. Пострадавшим от паводка направлена помощь в размере 2 млн 535 тыс. рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

Уточняется, что среди пострадавших от паводка районов Анабарский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Усть-Янский, Хангаласский улусы, в общей сложности 22 населенных пункта. Подсчет и уточнение ущерба продолжается, добавили в оперштабе. По данным регионального правительства, в селе Черкех Таттинского района подтопленными остаются 10 дворов, в Ытык Кюеле - 2 двора.

"Считаю, что паводок прошел спокойнее, чем в прошлые годы, благодаря администрациям районов, населению и силам, задействованным в прохождении паводка, несмотря на имеющиеся прогнозы и большие снегозапасы", - отметил Садовников.

Ледоход завершается на реках Лена, Оленек, Яна, Индигирка. Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда в ходе ледохода реки выходят из берегов. Причиной этому являются заторы, толщина льда на реках иногда доходит до 2 м. Для предотвращения этой угрозы в республике каждый год заранее проводятся профилактические мероприятия.