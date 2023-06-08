В Японии более 200 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за угрозы оползней

Предупреждение касается прежде всего города Хамамацу, где почва из-за дождей оказалась подмыта водой

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Более 200 тыс. жителей японской префектуры Сидзуока получили рекомендацию властей об эвакуации в связи с угрозой оползней из-за проливных дождей. Соответствующие сообщения опубликовали местные власти в четверг.

Предупреждение касается прежде всего города Хамамацу. Власти предупреждают, что после обрушившихся ранее на этот регион проливных дождей повышена угроза оползней, поскольку почва оказалась подмыта водой. Кроме того, в ближайшие дни здесь также ожидаются сильные дожди, из-за чего ситуация станет еще более опасной.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что в предстоящие выходные к Окинаве на юго-западе страны может подойти тайфун. На следующей неделе прогнозируется его продвижение на северо-восток вдоль побережья главного японского острова Хонсю.